Nieuwe boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief gepresenteerd

GEM. RHEDEN – Het nieuw Sjors Sportief en Sjors Creatief-boekje van de gemeente Rheden is uit. De voorkant van het boekje is versierd met een tekening van de leerlingen van de bovenbouw van Kindcentrum LeerRijk in Dieren. Zij hebben dit voor de zomervakantie samen gemaakt, onder begeleiding van kunstdocent Si-Moon. Luna Vink maakte samen met Fréderique Kroon een vlog over het creatief proces. Luna mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen uit handen van wethouder Marc Budel.

Het is de zesde editie van Sjors Sportief en Sjors Creatief, een boekje dat iedere basisschoolleerling in de gemeente Rheden ontvangt. Het boekje staat vol sportieve en creatieve workshops, waar de kinderen zich (vaak gratis) voor kunnen inschrijven. Zo kunnen zij zich makkelijk oriënteren op de activiteiten op het gebied van sport en cultuur in de gemeente Rheden.

Wethouder Budel legt uit: “Alle kinderen hebben talent, voor bijvoorbeeld tennis, gym, knutselen of tekenen. Maar hoe kom je daar nu achter? Dat kan via Sjors Sportief en Creatief. Een geweldige kans om goedkoop en in korte tijd een nieuwe hobby te ontdekken.”

Kinderen kunnen zich vanaf dinsdag 14 september, 14.30 uur inschrijven via www.sjorssportief.nl.

Foto: Jikke Fotografie