Nieuw concept voor Halloween Eerbeek

EERBEEK – Halloween Eerbeek is vooral bekend geworden door de Halloween Ride, maar vanwege corona is deze vorig jaar afgelast. Ook in 2021 bleek het niet mogelijk om de fietstocht te realiseren. Reden voor de organisatie om het eens helemaal anders te gaan doen. Dit jaar is er geen Ride, geen party, maar wel een geheel vernieuwd concept voor een veel breder publiek.

Meerdere Halloweenparken moeten Eerbeek een Halloweendorp maken waar in de herfstvakantie veel te beleven is. Halloween Eerbeek wordt dit jaar gehouden van 16 tot en met 31 okober en iedereen kan meedoen. “We gaan niet alleen biken, ook voor de Scary Skelters en wandelaars die een spannende tocht willen beleven wordt er een speciale locatie aangelegd. Voor alle leeftijden, en alles wordt anders”, aldus de organisatie.

Voor de aanleg van de parken is de organisatie op zoek naar de mensen die materialen van de voorgaande edities op de plank hebben liggen en mensen die het leuk vinden om een locatie te bouwen en te beheren. Graag komen zij met deze mensen in contact via info@halloweeneerbeek.nl.

www.halloweeneerbeek.nl