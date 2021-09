NAH-bijeenkomst in Velp

VELP – Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun mantelzorgers zijn maandelijks welkom op een inloopochtend in Velp. Deze wordt georganiseerd door patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en vindt plaats in wijkcentrum de Paperclip. De inloopochtend is bedoeld voor mensen die anderen willen ontmoeten die ook NAH hebben, om ervaringen uit te wisselen, tips te delen en van elkaar te leren. Via de patiëntenvereniging kunnen vragen worden beantwoord en wordt eens per maand een spreker uitgenodigd voor een themabijeenkomst.

De eerste bijeenkomst is op woensdag 15 september van 10.00 tot 11.30 uur. Leden van Hersenletsel.nl hebben gratis toegang, anderen betalen 1,50 euro entree. Aanmelden kan via nah.opverhaal.velp@gmail.com.