Naaiatelier op Kadedagen

DOESBURG – Naaiatelier Kieskleurig is zaterdag 18 en zondag 19 september present op de Doesburgse Kadedagen. In de zomer is het naaiatelier al begonnen met het maken van stoffen boodschappentasjes van hergebruikt katoen, maar ook schorten voor ouders en kinderen en kussens van diverse stoffen. Bezoekers kunnen ook hun wensen kenbaar maken voor kussens die op maat worden gemaakt en een va nde anderstaligen is gespecialiseerd in het ontwerpen en naaien van jassen, jurken, rokken en broeken, die naar wens kunnen worden gemaakt en later aan huis worden afgeleverd. Wie zelf graag achter de naaimachine kruipt kan een keuze maken uit bijzondere stoffen, fournituren, ritsen, knopen en dergelijke. Daarnaast is iedereen natuurlijk welkom bij de kraam om een praatje aan te knopen met de anderstaligen, die graag hun Nederlands willen oefenen en willen laten zien wat zij allemaal maken bij het naaiatelier. Ook is er een demonstratie wol spinnen.

www.mooiduurzaamdoesburg.nl