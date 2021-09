Naaiatelier Kieskleurig actief op Montmartremarkt

DOESBURG – Op zondag 26 september zal het Naaiatelier Kieskleurig voor de eerste keer deelnemen aan de Montmartremarkt, die plaatsvindt rondom het gebouw van LOC 17 aan de kade in Doesburg.

Het naaiatelier zal vooral vintage materialen aanbieden, zoals bonte veel kleurige lakens, maar ook damast tafellakens. Tevens kunnen bezoekers stoffen uitzoeken om een bijzonder uniek colbert, rok of pantalon te laten maken op maat. Verder is er een groot assortiment aan bijzonder kant, lint, garens, knopen te vinden. Ook zullen er veel stoffen met klassieke motieven aangeboden worden voor degenen die graag zelf nog achter de naaimachine kruipen.

Na de beperkingen van de coronacrisis draait het naaiatelier weer op volop toeren en kunnen anderstaligen en jongeren die graag willen deelnemen aan het naai atelier zich aanmelden op de markt.

Het naaiatelier komt iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar. De toegang is gratis, evenals de lessen.

info@mooiduurzaamdoesburg.nl

www.mooiduurzaamdoesburg.nl