Missiekruis blijft in Klarenbeek op oude plek

KLARENBEEK – Het Missiekruis tegenover Het Boshuis, de voormalige parochiekerk van Klarenbeek, krijgt geen nieuwe plaats op het kerkhof. Het blijft op de oude plek aan de boom waar het al 77 jaar te zien is. Dit heeft de Pastoraatsgroep en Locatieraad van de Geloofsgemeenschap O.L.Vrouwe TenHemelopneming besloten, omdat er vanuit de parochie, en daarbuiten, protesten kwamen tegen het plan om het Missiekruis een plaats te geven op de nieuwe gedenkplek op het kerkhof.

Een 82-jarige inwoner van Klarenbeek liet via een ingezonden brief in het Voorsternieuws weten dat hij het beslist niet eens is met de verplaatsing. Hij schrijft: “Het mooie Missiekruis, verweven met boom en natuur, is geplaatst op 4 juni 1944 tijdens de heftige strijd van de Tweede Wereldoorlog. Voor de hele gemeenschap had dit een enorme betekenis. En nog steeds. Al hebben de meeste Klarenbekers van nu dat niet meer meegemaakt. Veel wandelaars die er voorbij komen, kijken nog steeds opzij en zeggen dan vaak: ‘Wat is dat nog mooi’.” De briefschrijver meende ten onrechte dat het plan kwam van het bestuur van Het Boshuis. De Klarenbeker pleit er voor alles bij het oude te laten.

Antoon Driessen, ou- inwoner van dit dorp, woont nu in Lichtenvoorde. Hij hoorde ook van de voorgenomen verplaatsing en is ook teleurgesteld over dit plan. Driessen herinnert zich de plechtige onthulling op 4 juni 1944 nog als de dag van gisteren. Met rond die ceremonie een grootse zogeheten Missieoptocht, met voornamelijk kinderen in de fraaie (gehuurde) gewaden, jurkjes, pakjes, sarongs en strooien rokjes. Hij vindt dat juist daar de historische plek is voor het kruis.

De Pastoraatsgroep en Locatieraad schrokken van de emotionele reacties, die zowel schriftelijk als mondeling geuit werden. Het verplaatsen van het Missiekruis, dat al 77 jaar voor de ingang van de kerk/Het Boshuis hangt, heeft ongewild meer los gemaakt dat zij hadden kunnen vermoeden. Vooral vanwege de veiligheid en het waarborgen van de culturele waarde van het Missiekruis had men het kruis een plaats op de afscheidsplek op het kerkhof willen geven. Omdat het Missiekruis voor vele Klarenbekers sterk met de boom is vergroeid en die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wil men het kruis daar laten hangen. Voor de afscheidsplek wordt naar een ander kruis gezocht.

Foto Martien Kobussen