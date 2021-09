Mike uit Doesburg winnaar Misterverkiezing

DOESBURG – Mike van Doorn uit Doesburg is zondag 12 september de winnaar geworden van de Mister International verkiezing. Na een zenuwslopende finale kreeg hij de felbegeerde sjerp omgehangen en mag hij zich officieel Mister International Netherlands noemen.

De finale van de verkiezing was het einde van een maandenlang traject, waarin Mike samen met 17 andere kandidaten de strijd aanging. Tijdens fotoshoots en trainingen lieten de kandidaten het beste van zichzelf zien en daarmee ging het niet alleen maar om uiterlijk. “Je persoonlijkheid is het belangrijkste, met alleen maar goede foto’s win je de wedstrijd niet”, vertelde Mike eerder.

Tijdens de echte finale moesten de kandidaten zich drie keer op de catwalk laten zien en kregen zij allemaal een persoonlijke vraag. Mike werd gevraag of hij vindt dat Nederlandse jongeren genoeg kansen krijgen voorgelegd. “Ik antwoordde dat Nederlandse jongeren onder andere door ons schoolsysteem genoeg kansen krijgen. Maar dat het aan de jongeren is om deze aan te grijpen.”

Vervolgens brak er een bloedstollende afvalrace aan, waarbij steeds meer kandidaten het podium moesten verlaten. “Dat was vrij zenuwslopend, elke keer als er een naam genoemd werd, was ik weer een plekje hoger in de ranglijst.” Toen hij uiteindelijk tot Mister International Netherlands verkozen werd, was Mike compleet overdonderd. “Ik heb later de beelden teruggezien en reageer heel gelaten, ik heb geen gat in de lucht gesprongen.” Die uiting van vreugde kwam later, toen hij zijn vrienden en familie in de armen kon sluiten.

Met de winst van de misterverkiezing gaat het traject van de Doesburger verder op internationaal niveau. Mike mag op een nog onbekende datum en plaats in Azië Nederland vertegenwoordigen bij de Mister International verkiezingen.

Foto: Marcel Koch

Mike (Links) winnaar van de Mister International Netherlands verkiezing