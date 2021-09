VELP – In de Grote Kerk in Velp wordt op woensdag 22 september gestart met een Micha Cursus. In zeven bijeenkomsten wordt stilgestaan bij wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe eenieder daar, met zijn eigen talenten, handen en voeten aan kan geven. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Opgave kan bij ds. Dirk Jan Brans via djbrans@xs4all.nl.

www.michanederland.nl