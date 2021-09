Mevrouw Barends-Abraham uit Velp 100 jaar

VELP – Op donderdag 2 september bracht burgemeester Carol van Eert een bezoek aan mevrouw Betsy Barends-Abraham in woonzorgcentrum Innoforte in Velp. Ze vierde deze dag haar 100ste verjaardag.

Mevrouw Elisabeth Barends-Abraham is geboren op 2 september 1921 in Rozendaal. Ze is in 1948 getrouwd met Jo Barends. Hij had een rijwielzaak annex tabakswinkel in Arnhem. Het echtpaar is later verhuisd naar de Paasberg in Arnhem. Uit het huwelijk zijn twee dochters geboren. Ook heeft mevrouw Barends één kleinkind en drie achterkleinkinderen. Begin 2002 is de heer Barends overleden.

In 2017 is mevrouw Barends-Abraham verhuisd naar Velp. Ze dacht zich wel te vermaken op haar kamer, maar dat was al snel niet meer het geval. Om bingo gaf ze niets, maar na één keer meedoen was ze om; ze slaat nu geen bingo meer over. Ook helpt ze bewoners van Innoforte met het invullen van de menulijsten. Haar hobby is operette. Ze heeft meer dan 40 jaar operette gezongen bij het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (later Rijnstad).

Haar geestelijke gezondheid is nog prima. Het lopen en zicht gaan wel achteruit, maar mevrouw Barends slaat zich er goed doorheen. Ze heeft haar 100e verjaardag samen met haar kinderen gevierd.