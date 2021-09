Meneer en mevrouw Borgman-Lieferink 60 jaar getrouwd

BRUMMEN – Maandag 23 augustus was het 60 jaar geleden dat meneer en mevrouw Borgman-Lieferink uit Brummen trouwden. Het bruidpaar kreeg bezoek van burgemeester Alex van Hedel, die het paar verraste met een ingelijste trouwakte.

Meneer Borgman werd geboren in Nieuw-Schoonebeek. Mevrouw werd geboren in Klarenbeek. In de dienstjaren van meneer Borgman werd er gedanst in Apeldoorn, daar leerden de twee elkaar kennen. Mevrouw wist meneer over te halen om in de buurt te blijven wonen en het paar streek neer in Zutphen. Hier werkte meneer Borgman 40 jaar bij de papierfabriek Fibor. Naast zijn werk zat hij jaren in het bestuur van de vakbond. Mevrouw werkte bij Orcon in Zutphen. Later verhuisde het echtpaar naar Brummen, waar zij nu al vijftig jaar wonen. Ze kregen samen een zoon, het gezin werd later uitgebreid met twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Foto: Theo Jansen