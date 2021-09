Meespelen met HV Brummen

BRUMMEN – Deze week start ook voor Handbalvereniging Brummen het seizoen. Op dinsdag, woensdag en donderdag worden er trainingen gegeven in de sportzaal in Brummen en de sporthal in Eerbeek. Handbal is een sport voor jongens en meisjes. De competitie start in het weekend van 2 en 3 oktober. Geïnteresseerden kunnen twee maanden gratis meetrainen. Op de website www.handbal-brummen.nl is meer informatie te vinden. Telefonisch is informatie te krijgen via tel. 06-23701444.