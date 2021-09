Mediteren in de Dorpskerk

RHEDEN – Per 21 september gaat een nieuwe serie ‘mediteren op dinsdagavond van start in de Dorpskerk in Rheden. De cursus wordt al een aantal jaren regelmatig georganiseerd en krijgt inmiddels bekendheid in het dorp.

De afgelopen jaren deden steeds 12 tot 17 mensen mee, deels vaste bezoekers, deels nieuwe deelnemers. In principe kan iedereen meedoen, zowel mensen met ervaring op het spirituele vlak als beginners. De eerste avond is iedereen welkom om een te proberen of dezevorm van mediteren bevalt. Mocht dit niet zo zijn, dan kan de cursus kosteloos worden beëindigd.

De deelnemers aan de avonden zitten op de kerkstoelen. De bijeenkomsten worden begeleid door Hans van Zanten. Hij behandelt elke avond een actueel onderwerp, dat in het dagelijks leven vaak niet zoveel aandacht krijgt. Iedere sessie wordt stilgestaan bij de manier van mediteren. Technieken en methodes worden besproken, zodat iedereen, niet geoefende en geoefende deelnemers, met een goed gevoel naar huis kan. Belangrijk op deze avonden is vooral de kracht van de spirituele saamhorigheid op de stille momenten.

De nieuwe serie bestaat uit tien bijeenkomsten en start op 21 september. De bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden kan bij Jos van den Houten, tel. 026-4954079 of jjvandenhouten@hetnet.nl.