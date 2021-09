Mantelzorgcafé in Rheden

RHEDEN – Maandag 27 september is er weer een mantelzorgcafé in Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden. Dorothee Gassen is te gast en vertelt over haar persoonlijke ervaring met langdurige mantelzorg voor haar man, die werd getroffen door een ongeneeslijke ziekte. De mantelzorg ontwikkelde zich van lichte naar zware belasting en soms overbelasting. Dorothee deelt haar ervaringen over wat ze heeft geleerd en hoopt andere mantelzorgers tips mee te kunnen geven. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en na afloop kan worden nagepraat onder genot van een hapje en drankje.

Het mantelzorgcafé begint om 14.00 uur, de zaal opent een half uur eerder. De bijeenkomst eindigt om 16.30 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden wel verplicht. Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen kan het aantal bezoekers aan een maximum zijn verbonden. Aanmelden kan tot en met 24 september bij MVT, het loket voor mantelzorg en vrijwillige thuishulp, op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur via tel. 026-3707070 of via hulpmvt@mvtrheden.nl. Is er opvang thuis of vervoer nodig dan kan dit bij aanmelding worden overlegd.