Lokale ondernemers sponsoren nieuwe kleding jeugd en vrouwen Sportclub Brummen

BRUMMEN – Met ingang van de het nieuwe seizoen schittert ook de jeugd van Sportclub Brummen weer in het geel-blauwe tenue. Eind vorig seizoen werd samen met de jeugd al de keus gemaakt voor deze kleding. In de periode die daarop volgde meldde zich vervolgens een aantal lokale sponsoren bij het bestuur van Sportclub Brummen. Als blijk van waardering ,voor alle energie die alle vrijwilligers in de club steken, wilden zij graag een bijdrage leveren aan de nieuwe kleding voor de jeugd.

Over dat aanbod hoefde de vereniging niet lang na te denken. Al vrij snel werd met Primera Bosman en Intercombi Kozijnmanagement overeenstemming bereikt over shirtsponsoring voor de jeugd en vrouwen van Sportclub Brummen. Met beide sponsoren werd een overeenkomst aangegaan voor vier seizoenen. De nieuwe tenues met daarop de namen van de sponsoren zijn onlangs gepresenteerd aan de jeugd van Sportclub Brummen. Dat gebeurde tijdens het jeugdkamp waarmee dus direct de jeugd kennis kon maken met de prachtige nieuwe tenues.

Sportclub Brummen is erg blij met deze lokale sponsoren. Jan Arend Teunissen van Primera Bosman en Robert Middendorp van Intercombi werden door voorzitter Paul Busser uitgebreid bedankt voor hun sponsoring. “Het is erg mooi om te zien dat deze ondernemers onze club nog altijd een warm hart toedragen. Wij zijn ze zeer dankbaar voor de bijdrage die ze leveren aan de nieuwe kleding” ,aldus de voorzitter tijdens de presentatie van de kleding.