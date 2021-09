Lezing Piet Blok in Velp

VELP – Woensdag 15 september geeft Piet Blok een lezing in Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp. De lezing is getiteld ‘Een zekere plaats, over hygiëne en toiletten door de eeuwen heen’.

Piet geeft al 22 jaar rondleidingen door het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Samen met twee collega’s verdiepte hij zich al in 2008 in de cultuur van de Hollandse toiletgang en in wat zij daarover konden laten zien in het NOM.

Het betoog van Piet begint in de oudheid. Toen al waren er voorschriften: je behoefte deed je buiten de legerplaats. De Romeinen hadden toilet- en drinkwatersystemen. Maar was ons eigen landje toen ook al zo proper? Hoe ging het er bij ons aan toe: in de stad en op het platteland? Piet illustreert zijn verhaal rijkelijk met foto’s van objecten uit het NOM.

De drie rondleiders raakten voor hun onderzoek geïnspireerd door de eerste Wereldtoiletdag in 2008, ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Sindsdien brengt de Wereldtoiletdag jaarlijks de risico’s van het gebrek aan hygiëne en schoon drinkwater onder de aandacht. Want van de wereldbevolking hebben 2,4 miljard mensen geen fatsoenlijk toilet. Dat leidt tot ziektes als diarree, cholera en dysenterie. In ontwikkelingslanden is bijvoorbeeld diarree de derde belangrijkste doodsoorzaak en die treft vooral veel kinderen. In de Sub-Sahara en Zuid-Azië zijn dat dagelijks 2200 kinderen van 5 jaar en jonger.

De lezing begint om 20.00 uur. Reserveren kan via www.eenpassievoorboeken.nl, kaarten kosten 5 euro.