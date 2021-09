Lezing over ontstaan van de IJssel

DIEREN – Op uitnodiging van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal verzorgt Dr. Kim Cohen op woensdag 22 september een lezing getiteld ‘Het ontstaan van de IJssel’. Deze begint om 20.30 uur, aansluitend aan de algemene ledenvergadering, en wordt gegeven in Villa Veertien aan de Noorderstraat in Dieren. Indien er nog plaats is, zijn ook niet-leden welkom. Aanmelding vooraf via penningmeester@oudheidkundigekring.nl is vereist en inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding, hoewel leden altijd voorrang genieten. Men ontvangt dan tijdig bericht of er nog plaats is.