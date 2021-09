Laatste editie Brummense Najaarsfair groter dan ooit

BRUMMEN – De laatste editie van de Brummense Najaarsfair wordt zondag 26 september gehouden op de Zutphensestraat in Brummen. Zodra bekend werd dat de markt door kon gaan, stroomden de aanmeldingen binnen. Het wordt dan ook een mooie markt met rond de 120 kramen, groter dan ooit tevoren.

De fair is vanaf 11.00 uur geopend. Er staan kramen opgesteld vanaf de benzinepomp tot aan het Brummens Friethuis. “Het is teveel om op te noemen, er is veel te zien en vooral ook te doen”, zegt organisator Michelle Zwinenberg. “Er zijn diverse demonstraties, zoals het maken van mosterd. Er wordt kleding aangeboden, maar ook tuinplanten en brocante. De kramen en grondplaatsen zijn aan beide zijden van de straat geplaatst en er is ook een foodplein, waar u kunt genieten van lekker eten. Voor de kinderen zijn er diverse attracties.”

Daarnaast zijn onder andere de oude Eicher tractoren van de familie Nijhof te zien en mooie Zündapps. De brandweer komt met twee wagens een demonstratie verzorgen. Paul Zwinenberg van ‘t Zwientje heeft gezorgd voor lekkere bockbiertjes van brouwerij Rhodenburg uit Rha, Texelse Bock en Brand Dubbelbock.

Van Velthorst Trading uit Brummen levert een bijdrage aan de markt met een prijsvraag. Hiermee kan een cheque ter waarde van 250 euro worden gewonnen, die kan worden ingewisseld voor onderhoud aan de auto. Deelname kan tijdens de markt en op dezelfde dag wordt de winnaar al bekend gemaakt. Daarnaast stelt Van Velthorst een cheque van 250 euro ter beschikking aan Dierenpark ‘t Goor. De beheerders van dit dierenpark staan uiteraard ook op de fair om nog meer donaties binnen te krijgen.

Dit zal de laatste editie van de najaarsfair aan de Zutphensestraat zijn. Volgend jaar wordt een oogstfeest/najaarsfair gehouden op een nieuwe locatie, bij de Veerstoep. Het wordt dan een evenement van een weekend met muziek, een bierfestival, foodtrucks en vermaakt bij de IJssel, met de najaarsfair als afsluiting op de laatste zondag van september.