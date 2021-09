Kunstproject in Brummen

BRUMMEN – Een oude historische authentieke deel in het buitengebied van Cortenoever en een strakke museale white cube in het centrum van Brummen zijn de locaties waar beeldend kunstenaar Ronald de Ceuster vanaf eind september aan het werk gaat. Hij laat het publiek zien welke overwegingen en keuzes hij maakt als er twee tegengestelde ruimtes als speelveld tot zijn beschikking staan.

Initiatiefnemers voor dit kunstproject zijn Corrie van de Vendel en Aletta Bos. Zij stellen hun ruimte ter beschikking. Enerzijds zodat de kunstenaar onderzoek kan doen naar de relatie tussen zijn werk en de omgeving. Anderzijds om het publiek kennis te laten maken met deze kunstenaar, zijn werkwijze en kunstinstallaties.

Voor deze eerste editie gaat Ronald de Ceuster aan het werk rond het thema aan- en afwezigheid. Op welke manier is er ter plekke te spelen met dit thema? In dit project ‘In mind I‘m always here’ gaat de kunstenaar de verschillende kwaliteiten van de ruimten uitvergroten.

Het publiek is van 23 september tot en met 10 oktober op beide locaties welkom op donderdag tot en met zondag van tussen 12.00 en 17.00 uur. De ateliers zijn te vinden aan de Weg naar het Ganzenei 7-9 en Gravenstraat 7b, beide in Brummen.