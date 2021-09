Kunst (uit) Dieren in Dorpshuis Rheden

RHEDEN – Drie deelnemers van Kunst bij de Buren in de wijk Dieren Noord-Oost maken nu een uitstapje naar Rheden. Joke Gabriël, Gea Wissels en Wim Wissels exposeren van 25 september tot en met december hun werk in Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden. Tijdens openingstijden van het dorpshuis in hun werk te zien. Alle drie vinden ze veel inspiratie in de natuur. Zo zijn onder andere dieren een geliefd onderwerp. Vandaar dat zij voor deze expositie werk hebben uitgezocht dat past bij het thema Kunst (uit) Dieren.

Joke exposeert portretten van onder andere honden en katten, realistisch getekend met pastelpotlood of fineliner en kleurpotlood. De dieren in het werk van Wim zijn te vinden langs de Veluwezoom, bijvoorbeeld de schaapskudde en groot wild. Hij tekent met pastelkrijt en schildert in acryl op doek. Ook in de schilderijen van Gea is wild te zien, waaronder kangoeroes in de sneeuw. Zij schildert in olieverf en met de zogenoemde dry-brush techniek.

www.dorpshuisrheden.info

www.kunstbijdeburen.nl