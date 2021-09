Kruispunt bij A348 in Rheden tijdelijk afgesloten

RHEDEN – Het kruispunt Oranjeweg – IJsselsingel – Laakweg in Rheden is van maandag 4 oktober tot vrijdag 29 oktober afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook op de aansluiting met de A348 is dan geen verkeer mogelijk. Op het kruispunt worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe dorpsentree te realiseren.

De werkzaamheden maken ook onderdeel uit van de aanleg van het nieuwe Dorpspark De Laak in Rheden. In juli is NTP Infra in opdracht van de gemeente Rheden gestart met de aanleg van het nieuwe Dorpspark De Laak. De eerste werkzaamheden rondom het kruispunt Oranjeweg – IJsselsingel – Laakweg zijn al in uitvoering. Om de nieuwe dorpsentree met de aansluiting op de A348 te realiseren, wordt het kruispunt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het kruispunt.

Eén van de onderdelen van het nieuwe Dorpspark De Laak is de aanleg van een recreatief pad en voetgangersbrug. Hiervoor moet De Laak verder worden uitgediept. Als gevolg van de hoge waterstand in De Laak kunnen deze werkzaamheden nu niet plaatsvinden. Zodra De Laak weer droogvalt starten ook deze werkzaamheden.

wwwrheden.nl/zuidflank