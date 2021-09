Kookclub voor mannen

RHEDEN – Begin oktober gaat in het Dorpshuis in Rheden de mannenkookcursus weer van start. Eens per maand wordt op dinsdag van 16.30 tot 19.00 uur samen gekookt en daarna gegeten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor beginners. Neem voor informatie en aanmelding contact op met Ansineke van Oosterom via ansinekevanoosterom@gmail.com of tel. 026-4951321.