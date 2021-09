Kobari Trio in Rozendaalse kerk

ROZENDAAL – Op uitnodiging van de Vrienden van de kerk in Rozendaal speelt zondag 26 september het Kobari Trio in de kerk. Het concert begint om 15.00 uur.

Het Kobari Trio is een nog jong, maar zeer gepassioneerd ensemble, bestaande uit mezzosopraan Sarah Konig, harpiste Sanne Bakker en cellist Wisse de Rijk. Zij studeren aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle, waar ze elkaar hebben leren kennen. Hun bijzondere bezetting en hun grote liefde voor muziek en theater maakt dit trio uniek. Zo nemen ze hun publiek, door middel van eigen, prachtige arrangementen, mee in hun muzikale verhaal. Kobari Trio brengt muziek van barok tot hedendaags en van Spaanse liederen tot Nederlandse poëzie.

De entree voor het concert in Rozendaal kost 15 euro. Vrienden van de kerk betalen 12 euro. Kinderen onder de 12 jaar en houders van een Gelrepas hebben gratis toegang. Er is plek voor maximaal 40 toehoorders, reserveren kan via vrienden@dekerkvanrozendaal of tel. 026-3621068.