Kledingbank houdt opruiming

DIEREN – Om plaats te maken voor de wintercollectie houdt Kledingbank Dieren een opruimingsactie. Alle zomerkleding wordt van 22 tot en met 24 september gratis aangeboden aan iedereen die interesse heeft in goede, nette tweedehandskleding. Kledingbank Dieren zet haar deuren voor iedereen open, een Gelrepas is dan ook niet nodig. Er is een breed aanbod aan baby/kinder-, dames- en herenkleding.

Van 27 september tot 3 oktober is de kledingbank gesloten voor inname en uitgifte. Vanaf 6 oktober hangt de wintercollectie in de rekken.

Kledingbank Dieren is gevestigd in het Duijnhuis aan de Van der Duijn van Maasdamstraat 63 in Dieren. De openingstijden zijn op woensdag en vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur en op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

www.stichtingstrak.nl