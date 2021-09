Klassieke klanken klinken over de Veluwzoom

ELLECOM – Van 1 tot en met 5 september werd het ZOOM! Kamermuziekfestival gehouden. Op verschillende locaties in onder andere Dieren, Doesburg, Velp en Rheden werden optredens gehouden. De aftrap van het festival was op woensdag 1 september in de Dorpskerk in Rheden met een openingsconcert. Zaterdagavond genoten bezoekers van muziek die geschreven werd voor de talloze Broadway shows tijdens een openluchtconcert op het Burgemeester Brandtplein in Velp. In Turnhal Avegoor vond zondag het slotconcert plaats. Na afloop van dit concert kreeg violist Joris van Rijn de Rhedenaar uitgereikt.

Foto: Han Uenk