Kinderfilmhuis de Teil vertoont Dropje

DOESBURG – Zaterdag 11 september is te film Dropje te zien in het Kinderfilmhuis de Teil in het Arsenaal in Doesburg. Het is geen jongen, het is geen meisje, het is geen knuffel, het is gewoon Dropje! Dropje woont in ‘De Alleswinkel’, een winkel waar je álles kunt vinden wat je maar kunt bedenken. Doordat Dropje zo nieuwsgierig is, beleeft hij elke keer bijzondere dingen met de kinderen die langskomen. Alledaagse taferelen die voor ieder kind herkenbaar zijn, worden met Dropje grootse avonturen. Op zijn unieke, grappige en vaak onlogische manier weet hij hen steeds uit bizarre situaties te redden.Door de unieke combinatie van poppenanimatie en live-action ontstaat een prachtige visuele wereld waar jonge kinderen zich volledig in kunnen verliezen. De film is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. Aanvang is 14.00 uur. Reserveren is verplicht en kan via filmhuis-doesburg.nl. Een kaartje kost 4 euro.