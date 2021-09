Kinderen zwemmen gratis bij DWV

DOESBURG – De Doesburgse Watersportvereniging (DWV) wil de drempel voor kinderen om actief te gaan sporten zo laag mogelijk maken en biedt daarom een gratis lidmaatschap aan. Tijdens de laatste ledenvergadering werd weer eens geconcludeerd dat sporten heel belangrijk is. Kinderen in Doesburg zijn zwaarder dan het landelijk gemiddelde en DWV wil graag helpen om de jeugd aan het sporten te krijgen. Een lid van DWV heeft voorgesteld èn belangeloos financieel mogelijk gemaakt dat de jeugd van Doesburg en omstreken na het halen van een zwemdiploma contributievrij lid kan worden van de zwem- of poloafdeling van DWV. Dit aanbod is voor kinderen tot 11 jaar met een zwemdiploma en geldt tot 31 augustus 2022. Opgeven kan via dwv.secretaris@gmail.nl of www.dwv-doesburg.nl.