Kinderboekenweekfeest voor leerkrachten

DIEREN – Een groot aantal leerkrachten uit het basisonderwijs waren woensdag 15 september in De Bundel in Dieren te gast voor een Kinderboekenweekfeest. Binnen het thema ‘worden wat je wil’ kregen zij diverse inspiratieworkshops en maakten zij kennis met kant-en-klare werkvormen. Ze vetrokken met een goed gevulde goodybag vol praktische tips, zodat zij van de kinderboekenweek in oktober een lees- en cultuurfeest kunnen maken voor de kinderen in hun klas. Het kinderboekenweekfeest werd georganiseerd door de bibliotheek en Cultuurbedrijf RIQQ.