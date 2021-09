DOESBURG – Vanaf zaterdag 11 september start de kidsclub bij korfbalvereniging Rivalen in Doesburg. Kinderen van 3 tot 6 jaar kunnen om de week op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur spelenderwijs bewegen. Plezier staat voorop zo gaan de kinderen bijvoorbeeld pittenzak gooien, dansen op muziek, tikkertje spelen en een parcours lopen. Vanaf 4 jaar maken de kinderen kennis met korfbal. Als zij enthousiast geworden zijn dan kunnen zijn vanaf 6 jaar gaan korfballen in het F-tean van de Rivalen. De kidsclub kost 2,50 euro per keer, de eerste keer is gratis. Voor de ouders staat er een kop koffie of thee klaar,

Meer informatie is te vinden op www.rivalen.nl of stuur een mail naar info@rivalen.nl.