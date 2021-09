Kickboksen bij WIK

RHEDEN – Sportclub WIK in Rheden start met kickbokslessen voor volwassenen, elke dinsdagavond om 20.00 uur. Er wordt gewerkt aan conditie, kracht en techniek. Ervaring met kickboksen is niet nodig, er wordt gestart met de basis. Hier wordt later mee doorgewerkt, ieder op zijn eigen tempo. Tijdens kickboksen gebruik je het hele lichaam, waar kracht en conditie een belangrijk onderdeel van zijn. Je wordt door training niet alleen beter in de sport, maar verbrandt ook veel calorieën. De lessen worden gegeven in het WIK Huis aan de IJsselsingel 95 te Rheden. Aanmelden voor een proefles kan via secretariaat.wikrheden@gmail.com.