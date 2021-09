Kennismaken met Nordic Walking

DIEREN – AV Gelre in Dieren verzorgt zaterdag 25 september een proefles nordic walking. Deelnemers maken op ongedwongen wijze kennis met de basistechnieken van deze manier van sportief bewegen. De proefles start om 11.00 bij het clubgebouw van AV Gelre, tegenover de Spelerij, in Dieren. De les duurt circa 1,5 uur. De kosten bedragen 5 euro. Bevalt de les, dan kan de basiscursus worden gevolgd en wordt het inschrijfbedrag geretourneerd. Deze cursus van 6 lessen van 90 minuten start op zaterdag 16 oktober.

Aanmelden voor de clinic en/of cursus is noodzakelijk. Dit kan via www.avgelre.nl of via een mail naar nordicwalking@avgelre.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij Sjaak de Ligt, tel. 0313-427213 (na 20.00 uur).