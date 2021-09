Kanovaren in trek op Apeldoorns Kanaal

REGIO – Het Apeldoorns Kanaal mag dan weinig hengelaars naar de waterkant trekken, maar toch is de watersport op dit oude vaarwater stijgende. Regelmatig is er activiteit op het water zien. Vooral bij zomerse dagen zijn groepen, maar ook wel stellen en enkele personen, op het kanaal te zien met het kanovaren. Het kanaal is hier uitermate geschikt voor. Onder bijna alle bruggen kan met bukken gewoon worden doorgevaren. Het is mogelijk om door te varen Apeldoorn tot Dieren.

De kanosport neemt ieder jaar toe. Volgens kenners is het een gezonde sport, waarbij vooral de armen sterke spieren krijgen. Vooral jongeren vinden het prachtig om grote delen van het kanaal te bevaren. Soms gaat het wel tussen de waterplanten door, maar dit brengt geen schade.

Er kan op verschillende plekken worden gestart, maar op vele dagen kan een kanotocht begonnen worden vanaf De Loenense brug, waar een aanlegsteiger het allemaal gemakkelijker maakt. Hier zijn ook kano’s te huur.

In Apeldoorn zijn veel roeiers actief met hun vereniging. Ook zij trainen vaak op het Apeldoorns Kanaal.

Foto Martien Kobussen