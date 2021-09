Joris van Rijn krijgt ‘de Rhedenaar’

ELLECOM – Zondag 5 september heeft burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden ‘De Rhedenaar’ uitgereikt aan de violist Joris van Rijn. Hij deed dit aan het begin van het ZOOM! Slotconcert in Turnhal Avegoor in Ellecom.

De Rhedenaar is een award in de vorm van een sculptuur. De Rhedenaar wordt toegekend aan iemand die zich langdurig gemeentebreed heeft ingezet voor Rheden en veel heeft betekend voor de lokale gemeenschap.Door het optreden van zijn Ruysdael Kwartet draagt Joris van Rijn al ruim 6 jaar bij aan het cultuuraanbod in de gemeente Rheden. Daarmee zet hij Rheden (inter)nationaal op de kaart.

De basis voor de carrière van Joris van Rijn werd gelegd in Dieren. Toen hij 5 jaar oud was, begon hij op de plaatselijke muziekschool met vioolspelen. Inmiddels is hij internationaal bekend en is hij onder andere primarius (eerste violist) van het bekende Ruysdael Kwartet. Dit strijkkwartet won prijzen bij verschillende internationale concoursen en speelt op kamermuziekfestivals in heel Europa.

De musici van het Ruysdael Kwartet programmeren al meer dan 6 jaar het ZOOM! Festival. Een klassiek muziekevenement op internationaal topniveau waarbij musici uit binnen- en buitenland optreden in de mooie omgeving van de Veluwezoom en IJssel op prachtige locaties in Rheden, Rozendaal en Doesburg.

Foto: Han Uenk