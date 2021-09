Jeugdtekeningen van Sjef te bewonderen in Velpse Tuin van Sjef

VELP – Verscholen tussen de statige herenhuizen in Velp ligt het paradijs van natuurkenner en kunstenaar Sjef van der Molen. Hij overleed in 2014, maar een groep vrijwilligers onder aanvoering van zijn toenmalige partner Truus doet er alles aan om de bijzondere plek te behouden. Sinds kort zijn de jeugdtekeningen van Sjef hier ook te zien. “Erg bijzonder”, volgens Truus. “In die tekeningen zie je de ontwikkeling die hij doormaakt.”

De tekeningen van Sjef werden bewaard door zijn pleegvader. “Sjef werd in 1945 in Arnhem geboren. Zijn moeder kon niet voor hem zorgen, dus belande hij in een kindertehuis”, vertelt Truus. Een van de medewerkers van het kindertehuis wilde Sjef in huis nemen en zo kwam hij in een pleeggezin terecht. De tekeningen zijn bewaard gebleven dankzij zijn pleegvader. Toen Sjef 5 jaar oud was, werd zijn bijzondere tekentalent al opgemerkt door zijn schoolmeester.

Sindsdien bewaarde zijn pleegvader al zijn tekeningen zorgvuldig in een koffer. “Die koffer opende Sjef nooit. Een paar maanden voordat hij stierf, schonk hij de koffer met tekeningen aan Truus, die deze na zijn dood opende.

Truus was erg verbaasd door alles wat zij in de koffer aantrof. “Ik heb Sjef met terugwerkende kracht nog beter leren kennen”, vertelt ze. Ze greep samen met vrijwilligers de coronatijd aan om de tekeningen uit te zoeken en in te lijsten, met als resultaat een grote collectie van bijzondere tekeningen, die de muren van het huis bij de Tuin van Sjef sieren. De tekeningen zijn gesorteerd op leeftijd, waardoor de ontwikkeling van de kunstenaar en bioloog goed te zien zijn.

Zo rond zijn tiende jaar is er een gat in de collectie. “Dat is rond de tijd dat Sjef weer terug ging naar zijn moeder en broertjes”, weet Truus. Daar had Sjef minder ruimte om zijn passie voor de natuur en tekenen tot uiting te brengen. “Zijn broertjes maakten zijn potloden stuk en vonden de beestjes die hij in huis haalde maar vies.” Toen Sjef op een latere leeftijd weer naar zijn pleegvader mocht, hervatte hij zijn passie. De beestjes die hij als klein kind al heel gedetailleerd en voorzien van juiste naam tekende, veranderden langzaamaan tot kunstwerken.

In zijn tekeningen is de mens onderdeel van de natuur en niet andersom. Zo hangt er een serie tekeningen waar heel subtiel de rol van de mens is afgebeeld. Soms moet er wat langer gekeken worden om de mens op te merken in het geheel. In een van de tekeningen is bijvoorbeeld een pakje sigaretten verwerkt in de natuur en in een ander raast een trein.

Naast de tekeningen, die nu binnen te bewonderen zijn, is ook de tuin een bijzondere plek, het was de trots van Sjef. Truus verzorgt samen met vrijwilligers met enige regelmaat rondleidingen in de tuin. Een van die vrijwilligers is Cor, in het dagelijks leven leraar in het basisonderwijs. Cor leerde Sjef eind jaren 70 kennen. “Hij toverde op school de zandbak om tot wilde plantentuin. Kinderen mochten van alles meenemen, dat vonden ze prachtig.” Cor bleef bevriend met Sjef en ook na Sjefs dood bleef de leraar zich onverminderd inzetten voor het behoud van de tuin. Hij vertelt bezoekers graag alles over de vele en soms zeldzame planten die in te tuin te vinden zijn.

“Ga hier maar een bovenaan staan”, zegt Truus. “Nu sta je op het hoogste punt van de tuin. Moet je je voorstellen dat die helemaal vlak was.” De tuin van het huis was aanvankelijk een bordertuin, maar Sjef toverde de tuin om in een oase van planten met een grote diversiteit. “Sjef had een hekel aan gras, dus al het gras verdween.” Met 20.000 dakpannen werd een grote wal gemaakt, hij ‘leende’ water van de beek die achter de tuin loopt en liet dat door de tuin stromen en maakte door hoogteverschillen nog meer oppervlakte in de tuin. Zelfs een waterval is terug te vinden.

Een andere highlight van de tuin is de poort. Hier heeft Sjef allerlei voorwerpen ingemetseld. Van een beeld van Truus tot kunstgebitten en een schelpengalerij. “ Het was Sjefs parodie op de schelpengalerij van Kasteel Rosendael. “Sjef gebruikte geen marmer en bergkristallen, maar wijngaardschelpen.”

In de tuin van Sjef worden tot eind september rondleidingen gegeven. De tekeningen zijn het hele jaar te bewonderen. meer informatie over de openingstijden is te vinden op www.detuinvansjef.nl.