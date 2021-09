Jeanneau van Wissem nieuwe voorzitter Boul’Animo

DIEREN – Na anderhalf jaar werd bij Boul’Animo weer een algemene ledenvergadering gehouden. Bert Brinkman leidde voor de laatste keer de bijeenkomst als voorzitter met vaste hand. Hij heeft bij Boul’Animo een lange bestuurlijke staat van dienst. Eerst als secretaris, daarna waarnemend voorzitter een de laatste 3,5 jaar als voorzitter. Sinds zijn verhuizing naar Zwolle vindt hij de afstand te groot om voorzitter te zijn, omdat hij minder op de club aanwezig is. De aanwezigen bedankten Bert met een ovatie en een attentie.

De vergadering stemde voor Janneau van Wissem als zijn opvolger. Deze geboren Limburger vond ruim 3 jaar geleden zijn weg naar Boul’Animo. Toen werd nog altijd buiten gespeeld, omdat de hal er nog niet stond. Buiten in de kou spelen vond hij niks, maar de vereniging geweldig. In zijn dankwoord refereerde hij daar nog aan en gaf aan trots te zijn voorzitter van zo’n mooie vereniging te mogen zijn.

Dat Janneau ook met boulen zijn mannetje staat, bewees hij nog maar eens in het Mastermixtoernooi. Een toernooi waarbij de deelnemers elke ronde een partner en twee tegenstanders krijgen toegewezen bij loting. Na vijf voorgelote partijen was hij als enige ongeslagen gebleven. In de finale werd met Evert van der Enk gewonnen van Bart Kouveld en Jan Jansen. (13-7) Voor zover na te gaan was Jan met zijn 80 lentes de oudste finalist ooit in een toernooi bij Boul’Animo. Een kranige prestatie in zo’n sterk veld.