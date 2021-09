Jazzy klanken in de tuinen van Middachten

DESTEEG – Op zondag 12 september wordt er in de tuinen van Middachten om 11.30 uur een concert gegeven met achttien professionele jazzmusici van de Guus Tangelder BigBand. Speciale gast op deze dag is fluitist Thijs van Leer.

Het orkest is opgericht in 1985. Het samenwerken met andere disciplines vormt voor de Guus Tangelder BigBand een artistieke uitdaging. Deze band maakt ook deel uit van de Big Bang. Dat is een organisatie waarbij vier Gelderse orkesten samen met vier Gelderse podia jaarlijks een interessant programma onder de aandacht van een groot publiek brengt. Bovendien is het de missie van dirigent Guus Tangelder jong talent op te leiden en een podium te bieden. Hiervoor ontving hij in 2013 de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bij dit concert is de bijzondere solist Thijs van Leer uitgenodigd. Als fluitist-organist, beroemd uit de tijd van de groep Focus met Jan Akkerman en Pierre van der Linden, is hij nog altijd te horen op podia in binnen- en buitenland. Thijs van Leer is een meester in het leggen van verbindingen tussen jazz-, klassieke- en popmuziek. Er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Reserveren kan via www.cultuurbedrijfriqq.nl.