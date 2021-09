Isseltaler Musikanten schitteren in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – Zaterdag 25 september genoten de bezoekers van Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal van een avondje blaasmuziek in de openlucht. De Isseltaler Musikanten betraden het podium en gaven een denderend optreden. In 2020 hebben de muzikanten onder leiding van dirigent Cyrille van Poucke gerepeteerd in het theater én een eerste open air-concert gegeven. Dat is het orkestleden zo goed bevallen dat zij graag wilden terugkomen naar het theater. Cultuurbedrijf RIQQ plaatste graag opnieuw een concert van de Isseltaler Musikanten op de theateragenda. Het publiek genoot van een heerlijke avond vol muziek in de buitenlucht.

De Isseltaler Musikanten zijn gespecialiseerd in gespecialiseerd in de Böhmische Egerländerblaasmuziek, maar hebben hun standplaats in Rheden. De blaaskapel is uitgegroeid tot een toonaangevende kapel. De Egerländermuziek is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio in het noordwesten van Bohemen.

Foto: Han Uenk