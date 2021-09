Isseltaler Musikanten in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – De Isseltaler Musikanten spelen zaterdag 25 september in Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal. Bezoekers kunnen vanaf 19.00 uur genieten van een avondje blaasmuziek in de openlucht.

De Isseltaler Musikanten zijn gespecialiseerd in gespecialiseerd in de Böhmische Egerländerblaasmuziek, maar hebben hun standplaats in Rheden. De blaaskapel is uitgegroeid tot een toonaangevende kapel. De Egerländermuziek is oorspronkelijk volksmuziek uit het Egerland, een regio in het noordwesten van Bohemen. In 2020 hebben de muzikanten onder leiding van dirigent Cyrille van Poucke gerepeteerd in het theater én een eerste Open Air-concert gegeven. Dat is het orkestleden zo goed bevallen dat zij graag terugkomen naar het theater. Cultuurbedrijf RIQQ plaatste graag opnieuw een concert van de Isseltaler Musikanten op de theateragenda.

Kaarten voor dit optreden kosten 7,50 euro en zijn te bestellen via www.isseltalermusikanten.nl. Zo nodig worden telefonisch betaalinstructies gegeven via tel. 026-3820245. Gezien de 1,5 meterregel zijn er beperkt kaarten beschikbaar. Het is aan te raden een zitkussen, dekentje en/of dikke jas mee te nemen. Deze avond serveert Brouwerij de Snor uit Velp een aantal speciaalbieren, waaronder de Stoere Snor en Snor Witje.