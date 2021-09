Inzameling oud papier in Velp

VELP- Na ruim een jaar halen vrijwilligers van Harmonie Unisono op zaterdag 11 september het oude papier weer op in een deel van Velp zuid.

Vanaf april 2020 werd het oude papier opgehaald door vaste inzamelteams van Suez, in verband met de coronamaatregelen.

De opbrengst gebruikt de harmonie onder andere voor het project “Meer Muziek in de klas”. Dit project lag tijdens de beperkingen stil, maar wordt weer nieuw leven in geblazen. Het doel van deze activiteit is om leerlingen van basisscholen kennis te laten maken met verschillende muziekinstrumenten en muziekonderwijs. Ze leren over slagwerk-, koperblaas- en houtblaas-instrumenten die in een harmonieorkest bespeeld worden.

Het inzamelgebied is tussen de President Kennedylaan, de spoorlijn, Biljoen en de snelweg A348. Tevens wordt het papier opgehaald in de volgende straten in de Rivierenwijk, Scheldestraat, Rijnstraat, Dulkeshofstraat, Waalstraat, Maasstraat en Merwedestraat.

De containers kunnen ‘s morgens vóór 9.00 uur worden klaargezet met het handvat naar de straat.

www.unisono-velp.info