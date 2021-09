Interessante rondleidingen in en om Kasteel Ter Horst

LOENEN – De gidsen van de stichting Wijnand Hacfort zijn weer gestart met de rondleidingen rond Kasteel ter Horst in Loenen. Bezoekers kunnen op maandag en donderdag een interessante wandeling van ruim een anderhalf uur maken door en rond het eeuwenoude gebouw. Na de fraaie schuilkapel hebben de klokkentoren en paardenstallen een fikse opknapbeurt gekregen. De unieke schuilkapel ademt na de grondige restauratie weer de sfeer van vroeger.

De gasten krijgt tijdens de rondleiding veel te horen over de bijzondere bouwstijlen van gebouw, dat ook wel het ‘het omgekeerde kasteel’ wordt genoemd. Het kasteel Ter Horst dateert uit 1557. Vanaf de Hoofdweg heeft men een prachtig uitzicht op het met grachten omgeven kasteel. Zeven geslachten is het eigendom geweest van de familie Hacfort. Daarna heeft het landgoed verschillende eigenaren gehad. Thans is het nog steeds particulier bezit en wordt het bewoond door de familie Russelman.

Tijdens de rondleiding krijgt de bezoeker veel te horen over de geschiedenis van het kasteel. Er wordt gewandeld over het terrein met Oranjerie, bijgebouwen en schuilkapel. Ook wordt tijdens het bezoek een kijkje genomen in de mooiste kamer van het kasteel. Het is thans in gebruik als trouwkamer van de gemeente Apeldoorn. Hier is ook de bijzondere zandstenen schouw te bewonderen met een bijbelse voorstelling.

Na de rondleiding kan koffie worden genuttigd bij het winkeltje, waar ook diverse kasteelprodukten verkrijgbaar zijn. De stichting Wijnand Hacfort steunt met de opbrengsten van haar activiteiten de kostbare restauratie van het kasteel.

De rondleidingen zijn tot 1 november op maandag om 10.30 en 14.00 uur en het hele jaar op donderdag om 14.00 uur. Een half uur voor de rondleidingen zijn entreekaarten verkrijgbaar in het kasteelwinkeltje op het voorplein bij het kasteel aan de Hoofdweg 74, evenals bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek en Bistro De Bron aan de Hoofdweg in Loenen. Aparte groepen van minimaal acht personen kunnen reserveren bij Wim Blom, tel. 055-5051079.

stichtingwijnandhacfort@gmail.com