Inspiratiewandeling in Dieren

DIEREN – Wandelcoach Helene Baarda verzorgt vrijdag 17 september een inspiratiewandeling in het bos bij Dieren. Deze is bedoeld voor iedereen die rust en ruimte in het hoofd wil, die meer echt contact wil ervaren met zichzelf en anderen. “Het is een combinatie van wandelen in stilte en eenvoudige opdrachten of oefeningen “, aldus Helene. De wandeling start vanaf activiteitencentrum Polysport te Dieren en duurt van 9.30 tot 11.30. Een wandelconditie is niet nodig. Na afloop is er gelegenheid koffie te drinken en na te praten. Deelname aan de wandeling kost 10 euro. Opgave kan tot twee dagen van tevoren via tel. 06-22678946 of info@veluwecoach.nl.