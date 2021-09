Informatiebijeenkomst groot onderhoud N788 tussen Beekbergen en A50

REGIO – Provincie Gelderland houdt op donderdag 9 september een informatiebijeenkomst over het groot onderhoud aan de N788 tussen Beekbergen en A50. Tijdens deze bijeenkomst geeft de provincie meer informatie over de aanstaande werkzaamheden, planning en omleidingsroutes. De provincie vraagt belangstellenden zicht vooraf aan te melden via het aanmeldformulier op www.gelderland.nl/N788.

Naast het onderhoud aan het asfalt voert de provincie enkele werkzaamheden uit om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Zoals de vervanging van openbare verlichting tussen afrit A50 en Schalterdalweg en het verwijderen van een aantal te smalle parkeerhaven. Ook worden maatregelen genomen om wateroverlast bij hevig regelval in de toekomst te verminderen. Een overzicht van alle werkzaamheden staat op de projectwebsite.

Planning

De provincie heeft het groot onderhoud opgedeeld in twee fasen. Tussen 20 september en 22 oktober werkt provincie Gelderland aan de N788 tussen de A1 en de zuidelijke komgrens van Beekbergen. Tussen 25 oktober en 26 november worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen de zuidelijke komgrens van Beekbergen en de A50.

Tijdens de eerste fase is de N788 afgesloten tussen de A1 en de zuidelijke komgrens van Beekbergen.

De provincie leidt doorgaand verkeer om via de A1 en A50. Vanaf 27 september kan verkeer vanuit Beekbergen wel richting Apeldoorn. De kruising N788 Engelanderweg / Dorpstraat is tussen 27 september en 22 oktober afgesloten. De provincie leidt bestemmingsverkeer lokaal om. Fietsers kunnen er wel langs en worden op locatie veilig langs de werkzaamheden geleid. Dit wordt met borden aangegeven.