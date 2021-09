Informatieavond over Aardgasvrij wonen en werken

BRUMMEN -Alle woningen in ons land moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is het gevolg van gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot terug te brengen. Op maandag 13 september houdt de gemeente Brummen daarom de informatieavond ´Aardgasvrij wonen en werken’. Tijdens deze avond laten ze zien welke alternatieve verwarmingsbronnen er binnen de gemeente zijn en worden tips gegeven.

Samen met verschillende partijen heeft de gemeente onderzocht welke alternatieve verwarmingsbronnen er in de gemeente Brummen te gebruiken zijn. De uitkomsten hiervan worden op de informatieavond gedeeld.

Op deze avond is ook BrummenEnergie en Veluwonen aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in het Tjark Riks Centrum en start om 19.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via bijeenkomsten@brummen.nl.