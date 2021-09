Informatie Punt Digitale Overheid in bibliotheken Eerbeek en Brummen

BRUMMEN / EERBEEK – Inwoners van de gemeente Brummen kunnen met al hun vragen over de digitale overheid terecht in de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. Hier is een Informatiepunt Digitale Overheid, waar bibliotheekmedewerkers helpen met het vinden van informatie of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Projectleider Mariël Schotpoort legt uit waarom een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) nodig is: “Zaken met de overheid moeten steeds vaker via de computer worden geregeld: een DigiD aanvragen, zorgtoeslag aanvragen, werk zoeken, een woning zoeken of een rijbewijs verlengen. Ook een afspraak maken bij de gemeente gaat vaak digitaal. Veel mensen vinden dit moeilijk, blijkt uit onderzoek. Daarom kun je vanaf dit najaar bij de bibliotheek terecht met al deze vragen. Want de bibliotheek is een plek waar iedereen terecht kan om te lezen en leren. Medewerkers van de bibliotheek ondersteunen inwoners om deel te nemen aan onze samenleving. Daarom zijn wij blij dat we door dit Informatiepunt Digitale Overheid iedereen kunnen helpen.’’

Bibliotheekmedewerkers gaan niet zelf bezig met het invullen van aanvragen of formulieren, daar zijn andere organisaties voor. Alleen weten niet alle inwoners welke organisaties er zijn of hoe zij met hen in contact kunnen komen. De medewerkers van de bibliotheek hebben een speciale training gevolgd, zodat ze iedereen goed kunnen doorverwijzen naar landelijke of gemeentelijke organisaties.

Mensen die moeite hebben met het begrijpen van brieven kunnen terecht bij het Taalhuis in de bibliotheek. Wie niet overweg kan met de computer of andere digitale apparaten, kunnen een computercursus volgen. Belangstellenden kunnen voor informatie hierover gewoon binnenlopen in de bibliotheek. Wie wat meer tijd nodig heeft, is welkom tijdens een spreekuur. Alle informatie over cursussen en spreekuren is te vinden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Het is niet nodig om lid te zijn van de bibliotheek en de hulp is gratis.