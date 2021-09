Ik vind: Wikken en wegen

SP Doesburg is voor werkgelegenheid – geen weldenkend mens is tegen werkgelegenheid. Toch beweren andere partijen dat wij hiertegen zouden zijn. Dit idee willen we nu, hier, voor eens en altijd uit de wereld helpen.

Ook wij willen graag dat een ieder een goede baan heeft, met een eerlijk inkomen. Wij bestrijden armoede en werkloosheid en zijn voor verhoging van het minimumloon. Maar zodra wij vraagtekens zetten bij bestemmingsplannen, of bij uitbreiding van een bedrijventerrein, gooit men ons voor de voeten dat we werkgelegenheid niet belangrijk vinden.

Natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk, maar er is meer dan dat. De burgers bijvoorbeeld, onze kiezers. Hun belang is ons belang. Dus als hun gezondheid op het spel staat geeft dat ons te denken. De wetten in Nederland beschermen de burgers. Tegen geluidsoverlast bijvoorbeeld, of tegen uitstoot van giftige stoffen. Bij de wijziging van een bestemmingsplan en de verzwaring van toegestane industrie moet de gemeente aantonen dat overlast niet erger wordt voor de burgers en natuur. En dat is niet voor niets, want overlast heeft een hele grote invloed op de gezondheid.

Wanneer een bedrijf wil uitbreiden en dit ten koste gaat van de gezondheid van anderen, moeten wij de belangen gaan wegen. Wie heeft profijt van het plan? Hoeveel banen levert dit op in de toekomst? Hoeveel kan een bedrijf nog groeien op deze plek? Hoeveel gezondheidsrisico lopen de buurtbewoners? Kortom, voor wie zijn de lasten en voor wie de lusten?

Na uitgebreide bestudering van alle feiten, cijfers en bezwaren komen wij dan tot een conclusie. En in het geval van de bestemmingsplanwijziging aan de Verhuellweg in Doesburg luidt de conclusie: op deze plek zijn de grenzen bereikt. Uitbreiding van de huidige bedrijven betekent te veel overlast voor bewoners en natuur. Dat is heel spijtig voor deze bedrijven. Hier kunnen zij niet verder groeien zoals ze dat willen. Voor Doesburg is dat echter geen probleem. Het bedrijventerrein biedt namelijk wel genoeg ruimte voor allerlei soorten bedrijven die niet veel overlast geven en geen grotere hallen nodig hebben. Bedrijven die ook, of misschien zelfs wel meer, groei aan werkgelegenheid bieden.

SP Doesburg