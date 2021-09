Ik vind: Politiek ter overname; kan dat?

De door mij gewaardeerde nestor van de Brummense gemeenteraad, Mame Douma, geeft er de brui aan. Na 12 jaar politiek te hebben bedreven zet hij nu zijn partij in de etalage. Democratisch Brummen (DB) wordt niet op Marktplaats geplaatst, is niet te koop, maar is voor iemand met een politieke bevlieging ter overname. Is bevlieging een ideologie?

Dit woord zegt onder meer dat dat een inrichting binnen een maatschappelijke groep betekent, een denkstroming is of een sociale klasse. Komend van de VVD en Lokaal Belang (LB) begon Mame Douma als DB zijn derde partij. Spoedig sloten twee niet-bekende LB-politici zich bij hem aan. Na een korte periode namen zij weer afscheid om als fractie Hofman-Kleverwal (alweer een partij!) verder te gaan. Mijn gerespecteerde Mame kwam wéér alleen te staan. Nu DB ter overname wordt aangeboden, komt de vraag om de hoek kijken welke ideologie hier gevolgd gaat worden.

Het kan ook anders. Zou het niet beter zijn dat sommige splinterpartijen zich opheffen omwille van de bestuurbaarheid van de gemeente? In Brummen zijn er nu 8 fracties op 20.000 inwoners, waarvan diverse partijen zelfs geen wethouder uit eigen gelederen kunnen leveren. Sommige politici zijn vooral bezig geweest zich af te splitsen om dan waarschijnlijk op te komen voor het platte eigenbelang. Het zou te prijzen zijn als zij zich wat meer inleefden bij samenwerkende senior-partijen. Die staan ook borg voor idealisme, dualisme en vernieuwing. PvdA en GroenLinks geven hier al een aanzet toe en het CDA heeft dat al jaren geleden gedaan (KVP-CHU-AR). Besturen wordt dan ook een stuk makkelijker.

Bovendien, wat heeft die politieke opdeling de laatste jaren extra gebracht in Brummen? De man/vrouw in de straat zegt pluchezitters te zien en veel partijruzies die rollebollend over straat gingen. Met populisme schieten we natuurlijk ook niets op. Als kiezer ga ik goed nadenken alvorens ik met het rode potlood mijn punt maak. Eén ding staat voor mij wél vast: niet splinteren!

Overigens wens ik mijn gewaardeerde Mame nog veel vlieguren toe die hij hoopt te maken op niet-politieke en niet-bevlogen ‘andere dingen’.

Bruno de Vries,

Eerbeek