Ik vind: Ons Doesburg, geen Doosburg en geen Smeerburg

Ik worstelde me de afgelopen weken door bedrijfsplannen, zienswijzen, bezwaarschriften en andere publieke uitingen over het bedrijventerrein aan de Verhuellweg heen. Ik luisterde in Loc17 naar de voorlichting over milieu- en gezondheidseffecten. Hoe staat het met de veiligheid van de grote gastanken en aangemeerde gastankers? Dat alles begon op een nacht in mijn dromen rond te draaien. Beelden van rampen zoals in Moerdijk, Enschede en Beiroet vlogen langs. Ik schrok wakker.

Kan dat hier ook? Een boze ontslagen vrachtwagenchauffeur die in een kamikazeactie met zijn truck de gasttank inrijdt? Een ietwat aangeschoten binnenschipper die per ongeluk tegen de kade vaart waar de gastank ligt? Een verdwaalde terrorist die een aanslag in Duisburg had gepland, maar hem nu maar in Doesburg uitvoert? Ik geef toe: allemaal rampscenario’s. Ook dat hoort bij een zo ingrijpende wijziging van een bestemmingsplan: kijken naar de mogelijke gevolgen voor de bevolking van de stad, voor de stad zelf.

Mijn bezwaren tegen de verdozing, waardoor Doesburg landelijk de naam Doosburg dreigt te krijgen, vallen weg bij het nadenken over de mogelijke veiligheidsrisico’s en de vervuilingsrisico’s van de zo mooie Fraterwaard De Koepoortstraat moet geen Fijnstofallee worden. De Burgemeester Nahuijssingel moet geen Burgemeester Weghuissingel worden. Maar zover is het nog niet.We hebben, hoop ik, een wijze gemeenteraad die alle mooie geformuleerde visies over duurzaamheid en Doesburg op weg naar een groene stad om gaat zetten in concreet beleid.

Internationaal en nationaal begint het besef door te dringen dat er een enorme urgentie is als het gaat om het milieu , de gezondheid en de veiligheid van de bevolking. Ik hoop dat dat in ons mooie Doesburg ook tot een concreet milieu- en veiligheidsbeleid leidt, waarbij de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de burgers samen met een bescherming van onze kostbare natuur centraal staat. Wellicht even een adem- en nadenkpauze? Dat geeft ook ruimte om als gemeenteraad over alternatieve intensieve werkgelegenheid na te denken. Ik ben benieuwd.

Bram Grandia,

Doesburg