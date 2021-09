Ik vind: Digitale gemeente

Ik week 34 heb ik een brief gehad van de gemeente Doesburg over de tegemoetkoming chronisch zieken. Andere jaren kreeg je dat gewoon, maar in deze bizarre tijde moet je het nu aanvragen, met allerlei bewijsstukken dat je chronisch ziek bent.

En dat is nog niet alles. Het kan nu alleen nog maar digitaal. Daar zakt me de broek van af, dat de gemeente zo klantvriendelijk is. Hoeveel mensen zijn er nog steeds niet digitaal of willen helemaal niet digitaal worden omdat het ze niet interesseert? Maar daar is hulp voor, voor deze mensen.

Ik heb een beetje het idee dat de gemeente Doesburg hoopt dat heel veel mensen door al deze rompslomp dit niet meer aanvragen. We hebben allemaal de mond vol van discriminatie op ras of sekse of wat dan ook. Maar is dit ook niet een vorm van discriminatie, als je tegenwoordig niet digitaal bent, en is dat niet net zo erg?

Ilonka Holtkamp

Doesburg