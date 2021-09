Ik vind: Barmhartige Samaritanen

Ik wil incognito twee onbekend gebleven mensen graag onze dank brengen via Regiobode voor de vriendelijke onbaatzuchtige hulp die zij mijn echtgenote verleenden, toen zij een ongeluk kreeg op het Callunaplein in Dieren. Mijn vriendelijke dank!

Barmhartigheid, dit ouderwets in onbruik geraakte woord wordt nog altijd in de praktijk gebracht door de hulpverleners in de zorg. Onlangs werd in Oosterbeek voor hen een standbeeld onthuld. Zoiets zou ik ook willen oprichten voor de mij onbekende man en vrouw die de allereerste hulp verleenden aan mijn echtgenote, die 8 september op het Callunaplein in Dieren ten val kwam. Liefdevol werd ze op de been gebracht, uit de zon op een stoel gezet, voorzien van een slok water, de ambulance werd gebeld etc.etc. Zij brachten haar fiets naar ons huis en als klap op de vuurpeil bracht meneer ‘s middags een prachtige forse bos bloemen om te bekomen van de schrik! In onze tijd, die gedomineerd wordt door coronaperikelen, gaat onverdraagzaamheid vaak gepaard met het zoeken van eigenbelang. Vandaar dat ik langs deze weg onder de aandacht wil brengen dat er nog veel lieve mensen zijn die zich gedragen als barmhartige samaritanen!

Nogmaals: bedankt!

Naam bekend bij de redactie