Hulpdienst Vervoer zoekt vrijwilligers

DOESBURG – De Hulpdienst Vervoer van Caleidoz is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De Hulpdienst regelt op afspraak vervoer en begeleiding naar medische afspraken in Doesburg en in de regio. Dit gebeurt door vrijwilligers met hun eigen personenauto waarbij gemaakte kosten aan de vrijwilliger worden vergoed. Momenteel zijn zij dringend op zoek naar versterking van het team. Zij zoeken vrijwilligers die affiniteit hebben met ouderen, op afspraak inzetbaar zijn en beschikken over een personenauto waarmee eventueel ook een rollator van de cliënt vervoerd kan worden.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met Caleidoz via tel. (0313) 820 030 of via h.berendsen@caleidoz.nl.