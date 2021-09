Hulp bij energie besparen

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen kunnen gratis hulp, advies en energiebesparende middelen krijgen om hun huis energiezuiniger te maken. Zowel huiseigenaren als huurders kunnen een afspraak maken met een energieconciërge of -coach, die thuis langskomst om advies uit te brengen.

Gemmeke Caron van BrummenEnergie legt uit: “Een energieconciërge helpt op een heel praktische manier. U kiest zelf welke middelen u in huis wilt hebben om energie te besparen. Daarna installeert de conciërge gelijk uw keuze. U kunt kiezen uit: een douche-zandloper, radiatorfolie, handdouche, brievenbus met tochtstrip, LED-lampen of een waterbesparend ventiel. Een energiecoach is wat anders. Die loopt samen met u door uw huis en geeft u tips over hoe u in huis energie kunt besparen. Hij denkt met u mee hoe u dit kunt aanpakken.”

De energieconciërge, de energiecoach en de energiebesparende middelen zijn helemaal gratis, tot een bedrag van 50 euro. Wie een coach of conciërge in huis wil hebben, kan een vrijblijvende afspraak maken via www.brummenenergie.nl.

De gemeente Brummen, BrummenEnergie en woningcorporatie Veluwonen helpen in 2021 en 2022 inwoners bij het besparen van energie in hun huis. Het gaat om kleine maatregelen bij koop- en huurhuizen.

www.brummenenergie.nl